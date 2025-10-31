ワールドシリーズで熱戦が繰り広げられる中、広島でもメジャーリーグの世界を体感できる店舗が登場しました。



■有田優理香アナウンサー

「ご覧下さい、この迫力！大谷翔平選手の等身大パネルがお出迎えしてくれるんです！大きい！」



10月31日から広島パルコにオープンした期間限定の店舗。日本人メジャーリーガーを中心としたグッズ、約300種類を販売・展示します。





鈴木誠也選手が公式戦でヒットを打ったボール。値段は33万円です。大谷選手の50本塁打・50盗塁を記念した人形はなんと99万円！世界に74体しかありません。さらに大谷選手が実際に踏んだベースや、ドジャースのチームメイトが使ったバットは直接触れたり、写真を撮ることができます。■小学生「意外と重かったです。とてもうれしいです。」会場には、大きな袋を抱えた人も。■岡山から「11万3千円くらい買った。ブルゾンも買ったんでキャップもかぶってぜひ応援したいと思いますよ」■セレクション・インターナショナル 渡辺昌宏さん「まさにアメリカの野球のテーマパークのように、広島にいながらアメリカを旅しているように楽しんでほしい。」メジャーリーグを体感できる期間限定ショップは、広島パルコで11月9日までです。【2025年10月31日 放送】