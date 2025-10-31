

○モロゾフ <2217> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる21万株(金額で3億2025万円)を上限に、11月4日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○フエルト <3512> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.76％にあたる120万株(金額で7億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月4日から26年5月29日まで。



○日精化 <4362> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.1％にあたる155万株の自社株を消却する。消却予定日は11月20日。



○特殊陶 <5334> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.62％にあたる720万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月1日から26年10月31日まで。



○日金属 <5491> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.56％にあたる23万8100株(金額で2億4000円)を上限に、11月4日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日進工具 <6157> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の10.0％にあたる250万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月4日から26年3月31日まで。



○戸上電 <6643> [東証Ｓ]

発行済み株式数の2.06％にあたる10万1100株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○スクロール <8005> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる105万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月5日から26年3月31日まで。今回取得する自己株式のうち、株式報酬として充当を見込む株数を除いた全数を26年4月30日付で消却する。



○トレイダーズ <8704> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.41％にあたる37万5000株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月4日から11月28日まで。



○京阪神ビル <8818> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.05％にあたる100万株(金額で17億3300万円)を上限に、11月4日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○東洋埠頭 <9351> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.77％にあたる13万株(金額で2億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月5日から26年3月3日まで。



○ＮＳＤ <9759> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.85％にあたる65万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月1日から26年3月3日まで。



株探ニュース

