出会って３分が勝負！男性の心を瞬時に掴む「印象コントロール術」
マッチングアプリでもリアルな出会いでも、最初の会話の空気感がその後の関係性を左右するもの。これは見た目を整えるだけでは足りません。実は「間の取り方」「リアクション」「空気の読み方」で、相手の心に残る女性になれるんです。そこで今回は、男性の心を瞬時に掴む「印象コントロール術」を紹介します。
“沈黙”や“間”を味方につける
緊張して早口になったり、相手の話を食い気味に遮ってしまった経験はありませんか？男性が「また話したい」と思う女性は、聞き上手より“間”の取り方が上手い人。男性の言葉を受け取って一呼吸置いてから返事をすることを意識すると、落ち着きや余裕を感じさせられます。
リアクションは“相手目線”で
男性の話に共感のつもりで「それわかる〜！」と返すと、自分目線で語っているように聞こえることも。男性に響くのは、“自分も”ではなく“あなたが”。「そう感じたんだね」「それ大変だったね」と、男性の感情をそのまま受け止めることで、男性は「彼女はちゃんと話を聞いてくれる」と感じてくれます。
完璧より“素の抜け感”を見せる
初対面で頑張りすぎると、かえって距離ができてしまうことも。今は必要以上に「盛らない」「飾らない」が正解。ちょっとした言い間違いや照れ笑いなど、自然体のリアクションが男性には魅力的に映ります。背伸びよりも“素の抜け感”を演出することが、信頼と好感の決め手になります。
恋の第一印象は、たった３分で決まるもの。だからと言って、無理に作り込まず、自然体のまま空気を掴むのが今どきの恋の勝ちパターンですよ。
