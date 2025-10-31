ジャンプするだけでOK◎ 続けるほど【下半身の贅肉が落ちる】簡単習慣
ダイエットには脂肪（贅肉）を落とす有酸素運動が不可欠。でも、脂肪（贅肉）を効率良く燃やすためには“筋力をUPさせること”が大切です。だからこそ、ダイエットのためのエクササイズは有酸素運動と筋トレを同時にできると効率UP。そこで今回は有酸素運動と筋トレを同時にでき、かつ下半身の贅肉の撃退に効くジャンプするだけでOKの簡単エクササイズを紹介します。
タックジャンプ
（２）両腕を前に振り、思い切りジャンプする
これを10〜15回を目標に行います。なお、両ひざを前に降った腕のひじにくっつけるようなイメージで、脚を抱え込むようにジャンプすることがポイントです。
スクワットジャンプ
（１）両脚を肩幅より広めに開き、腰を下ろしてスクワットの姿勢をとる ※背中が真っ直ぐであること、ひざがつま先より前に出ていないことに注意します
（２）ゆっくり腰を上げたら、その姿勢のままジャンプする
このスクワットとジャンプのセットを１回として、10〜15回を目標に行います。
いずれもおウチで手軽に実践できる上に有酸素運動と筋トレを両立できるからダイエット効果も抜群。ぜひ下半身引き締めエクササイズとして習慣化してみてくださいね。
