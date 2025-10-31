サッカーJ3鹿児島ユナイテッドの最新情報をお届けする「FRIDAY UNITED」です。2連勝中のユナイテッドは11月2日、松本山雅FCと対戦します。リーグ戦は残り5試合。次節に向けて選手たちに意気込みを聞きました。



（永田莉紗アナウンサー）

「ユナイテッドのトレーニングセンター、ユニータです。公開練習には40人程のサポーターが駆け付けています。選手たちは次の試合に向けて真剣な表情で練習に臨んでいます」





（サポーター）「試合に向けてどういう動きをしているのかとか、どういう組み合わせで練習しているのかなというのを楽しみに見に来た」（サポーター）Q次節楽しみなのは「複数得点、絶対勝利です」ユナイテッドは前節、アウェーで岐阜と対戦し3対1で勝利を収めました。前節、今シーズン初ゴールを決めた渡邉選手は「1試合も引き分けられない」と気を引き締めます。（鹿児島ユナイテッドFC・渡邉英祐選手）「昇格に向けて1試合も引き分けられないぐらいの状況だと思うが、しっかり自分たちが勝つというのがまず大事なので、目の前の試合に向かって全員でやっていければ」（鹿児島ユナイテッドFC・河村慶人選手）「（前節の）河村選手のアシストはどうでしたか」（鹿児島ユナイテッドFC・渡邉英祐選手）「ちょっとボールが長かったです」J2自動昇格枠2位の栃木シティとの勝ち点差は「6」。リーグ戦は残り5試合で、次の対戦相手は15位の松本山雅FCです。チーム最古参で7年在籍する米澤選手はチームの雰囲気はポジティブだと話します。（鹿児島ユナイテッドFC・米澤令衣選手）「雰囲気はすごくいいし、ポジティブにやれている。勝ち続けていくというのがまず大事だし、そういう意味でも目の前の1試合1試合に全員で向かっていくというのが大事。今年もしっかり昇格できるようにやっていきたい」松本山雅FCとの試合は11月2日午後2時、ホーム白波スタジアムでキックオフです。