◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース 第1日（2025年10月31日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

国内ツアー6勝の渋野日向子（26＝サントリー）は1バーディー、3ボギーの74で回り、73位と出遅れた。

1番で1メートル弱のバーディーパットがカップに蹴られて出鼻をくじかれた。「1番が入っとったら流れが変わったんだろうけど。もったいなかった」と悔やんだが、その悪い流れを引きずった。

7番で5メートルを沈めて初バーディーで挽回。バンカーから寄せ切れなかった8番では4メートルをねじ込んでパーを拾った。流れが変わったかと思われたが、その後も伸ばせない。最終18番パー5では3オンに失敗。最後は2・5メートルのパーパットを外し「悔しい終わり方だったので結構ショックだった。チャンスをことごとく外して、非常に難しいラウンドだった」と表情を曇らせた。

それでもショットの感触は悪くないのが救い。練習場で1時間ほど打ち込んだ後「「チームには今年で一番いいゴルフと言ってもらえた。結果にはつながっていないけど、めげずにできたらいい」と懸命に切り替えた。