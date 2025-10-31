うゎーキツイわ…。男性が「彼女とは交際できない」と感じる瞬間
好きな男性ができた時、その男性の前で避けたほうが良い言動を知っていますか？
そこで今回は、男性が「彼女とは交際できない」と感じる瞬間を紹介。ぜひ頭に入れておいてくださいね。
｜リア充アピールが激しい
女性の多くはSNSなどでリア充アピールをしがち。でも、リア充アピールが激しいとあまり男性にはウケません。
なぜなら、「付き合ったら大変」というネガティブなイメージを持たれてしまうから。
｜清楚感を出しすぎる
基本的に清楚な女性を好む男性は多いので、清楚な雰囲気を醸そうと頑張っている女性は少なくないでしょう。
でも、あまりにも清楚なアピールを出しすぎるのも実はNG。その理由は、ガードが硬そうに見えてしまうため。
何事もほどほどがやはり大切になります。
｜天然っぽいキャラを演じる
天然な一面がある女性は男ウケしやすいですが、何でもかんでも天然な反応をすればいいというわけではありません。
これもやりすぎると、「痛い子」だと思われて「この女性とは付き合えない」と思われるリスクがあります。
よかれと思ってやっていた行動でも、意外と男性にマイナスな印象を与えることがあります。ぜひ好きな男性の前での言動に注意していきましょうね。
