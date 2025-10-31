坂口健太郎、短髪＆ひげ姿で雰囲気ガラリ イメチェン理由明かす【盤上の向日葵】
【モデルプレス＝2025/10/31】俳優の坂口健太郎と渡辺謙が31日、都内で開催された映画 『盤上の向日葵』公開初日舞台挨拶に登壇。坂口がイメージチェンジした姿で登場した。
【写真】坂口健太郎、イメチェンで雰囲気ガラリ
本作は、謎めいた過去を持つ天才棋士・上条桂介（坂口）と、桂介に大きな影響を与えた賭け将棋の真剣師・東明（渡辺）が織りなすミステリーを描く。この日は、熊澤尚人監督、そして原作者の柚月裕子氏もゲストとして出席していた。
坂口は「ついにこの映画が封切り初日を迎えました。いろいろ皆さんの感想とかも伺いたいんですけど、今日は見てくださった皆様に、この映画を少しでも素敵な映画だと思ってもらえるような回ができたらいいなと思います」とコメント。髪が短くなっていることについては「そうです。初日のために（笑）。ちょっと役で、なかなか大変な役を。なかなか大変な役をやっていたって、これも大変（笑）。そうですね。大変な役が意外と多い（笑）」と別作品のための役作りであることを明かしていた。
改めて初日を迎えた思いを聞かれた坂口は「撮っているときは座組で、一つずつ丁寧にシーンを撮っていくんですけど、初日を迎えると、そこからいきなりお客様のものになるというか。この映画を作っている中で、どう感じてもらって、どう受け入れてもらえるかっていうのも、封切りした瞬間に、手元から離れていくような感覚になるんですね」と発言。「少し寂しい気もするときもあるけど、この作品がこうやって皆さんに受け入れてもらえて、ちょっとずつ大きくなっていくさまを見続けられるっていうのは、すごく嬉しいことだなって思います」と語っていた。
本作に対する称賛のコメントが紹介されると「やっぱり嬉しいですね。撮影中は台本だったり共演者の方だったり、監督だったり、いろんなものを信じて、一つずつシーンを撮っていくしかないので。それが実際に映画となって…どこか緊張感はありますね。初日は。そこで、こういう思いがちょっと伝わったなっていう声とかを聞くと、少し救われたような感覚にはなりますね」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂口健太郎、イメチェンで雰囲気ガラリ
◆坂口健太郎、イメチェン姿で登場
本作は、謎めいた過去を持つ天才棋士・上条桂介（坂口）と、桂介に大きな影響を与えた賭け将棋の真剣師・東明（渡辺）が織りなすミステリーを描く。この日は、熊澤尚人監督、そして原作者の柚月裕子氏もゲストとして出席していた。
◆坂口健太郎「盤上の向日葵」初日迎えた思い
改めて初日を迎えた思いを聞かれた坂口は「撮っているときは座組で、一つずつ丁寧にシーンを撮っていくんですけど、初日を迎えると、そこからいきなりお客様のものになるというか。この映画を作っている中で、どう感じてもらって、どう受け入れてもらえるかっていうのも、封切りした瞬間に、手元から離れていくような感覚になるんですね」と発言。「少し寂しい気もするときもあるけど、この作品がこうやって皆さんに受け入れてもらえて、ちょっとずつ大きくなっていくさまを見続けられるっていうのは、すごく嬉しいことだなって思います」と語っていた。
本作に対する称賛のコメントが紹介されると「やっぱり嬉しいですね。撮影中は台本だったり共演者の方だったり、監督だったり、いろんなものを信じて、一つずつシーンを撮っていくしかないので。それが実際に映画となって…どこか緊張感はありますね。初日は。そこで、こういう思いがちょっと伝わったなっていう声とかを聞くと、少し救われたような感覚にはなりますね」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】