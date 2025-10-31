おしゃれな大人顔を演出。若見えする【最旬きれいめショートヘア】を作る２つのキーワード
若見え効果の高いショートヘアはおしゃれな大人顔を演出したい方に断然おすすめ。そこで今回は最旬スタイルをピックアップして、今っぽくきれいめな雰囲気に仕上げる２つのキーワードを紹介します。
🌼こなれ感が引き立つ。大人世代のイメチェンに【最旬ショートボブ】がおすすめの理由
フェイスラインに抜け感を演出する「シアーレイヤー」
重たい印象にならないよう、顔周りに薄めの「シアーレイヤー」を入れることで抜け感を演出しましょう。
特に耳上からこめかみにかけての横の髪を薄くすることで、若々しい雰囲気を醸せます。なお、顔周りの髪をスタイリングする時はワックスやオイルを使って、毛束を指でつまんで立体感を出すのがポイントです。
首元の「ニュアンスグラデーション」で動きと軽さを演出
首元の髪の長さを微妙に変える「ニュアンスグラデーション」で自然な動きと軽さを演出しましょう。
襟足を少し短めにカットし、サイドに向かって長くなるようなグラデーションをつけるようにするだけ。これによって横顔まで美しく、首元もすっきりとした印象に仕上がります。
若見えする上に、今っぽくきれいめな雰囲気を纏えるショートヘアは自然とおしゃれ度を高めてくれるので、ぜひ今回紹介したキーワードを取り入れたお似合いのスタイルを手に入れてくださいね。＜image出典：instagram（@hatori0307）＞