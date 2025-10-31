「ミス立教」ファイナリスト、漆原のこさんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/10/31】「ミス立教コンテスト2025」エントリーNo.3の漆原のこ（うるしはら・のこ）さんのインタビュー。
学部／学年：法学部／2年
出身地：東京都
誕生日：10月16日
趣味：食べること、カフェ活、ショッピング
特技：大食い、フラダンス
好きな食べ物：ハンバーガー、フライドポテト、韓国料理
好きな言葉（座右の銘）：思案より実行
最近ハマっていること：麻辣湯！1人でも食べに行きます。ブンモジャというモチモチなのが大好きです！
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
一度きりの大学生活、気になることには挑戦したいと思い、応募を決めました。立教ミスコンは、受験期から私の憧れで、見るたびに元気や憧れをもらっていました。 立教に合格できて、応募できる立場になった今、挑戦しなかったら絶対に後悔すると思ったんです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
「迷ったらやってみる！」が私の強みです！やってみないとわからないし、失敗してもそれが次に活きると思ってなんでも挑戦します！とにかくポジティブなので、周りも巻き込んで元気にするのが得意だと思います！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
すごく体型に出やすい体質なので、食べる時はたくさん食べてストレスを溜めないように、大事な撮影数日前に運動したりサウナに行きデトックスをします！ビタミンは毎日飲むようにしてます。
― 憧れの有名人はいますか？
aespaのGISELLE（ジゼル）ちゃんです！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
実際にこのミスコンに出場してみて、SNSっていいことばかりじゃなくて、心ない言葉に傷つくこともあります。最初はすごく落ち込んだし、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうって悔しかったです。 でもある時、『全員に好かれるのは無理だし、本当に大切にしたい人たちの声を大事にすればいいんだ』って気づけたんです。 それからは、支えてくれる人や応援してくれる人に意識を向けることで前向きになれました！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
まだ将来の夢は模索中なんですが、SNSを続けながらやりたいことを見つけていきたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、漆原さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
とにかく悩む前に挑戦して、行動することだと思います。最初は不安や自信がなくて当たり前です。でも動き出すことで少しずつ経験が積み重なって、自信は後からついてくるものだと思います！どんな小さいことでも、自分で変える事ができれば少しずつ夢へ近づくはずです！
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】
