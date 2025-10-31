「ミスター立教」ファイナリスト、野本響葵さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/10/31】「ミスター立教コンテスト2025」エントリーNo.3の野本響葵（のもと・ひびき）さんのインタビュー。
学部／学年：異文化コミュニケーション学部／2年
出身地：愛媛県
誕生日：1月1日
趣味：服を見る・買うこと、食べること、一人時間
特技：水泳
好きな食べ物：白米
好きな言葉（座右の銘）：二兎を追う者だけが二兎を得る
最近ハマっていること：早寝早起き。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
先輩や友人からの勧めがあったことが、大きなきっかけだと思います。それがなかったら、おそらくこの活動にも参加できていないと思います。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
コミュニケーション能力と冷静なところだと思います。1つ上の姉がいて、姉とよく話しているおかげでコミュニケーション能力が高まったのかなと思ってます笑冷静なところは普段感じないかもしれないんですけど、インターン先の方々によく言われます笑たぶん最初は人見知りなだけだと思います笑。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
自分の肌質に合った商品を使うことだと思います。以前は気にもしてなかったですが、スキンケアを一掃してから肌の調子が格段に良くなりました。また、普段からお菓子などは無意識に避けているような気がします。ただ単に甘いものが少しずつ食べられなくなったり、お菓子を食べるとなんか気分が良くなくなってしまったりという理由だけですが笑。
― 憧れの有名人はいますか？
timeleszの篠塚大輝さんです。周りに流されることなく自分の考えをしっかり持っていて、ブレない自分の軸がある方だと思います。それに、何もかも初心者の状態からアイドルオーディションに挑むという挑戦心と想像を絶するような努力量には、本当に憧れます。少し脳筋っぽくなってしまいますが、度胸と根性、軸のある方に憧れがちかもしれません笑。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
具体的にパッと思いつくようなものがなくて、全部すごく小さな経験かもしれません。でも、悔しい経験や悲しい思いをしたときには、とりあえず泣くのが1番だと思ってます。今までの人生を振り返ると、自分なりには努力したのに思うように結果がついてこなかったことは山ほどあります。普段はうまくいかなかった原因を探して、次に備えてまた頑張るスタンスなんですけど、どうしても消化しきれなかった時には泣いたりもします。普段泣かない分泣いた時にはスッキリします。それと、悲しいことや苛立つことがあれば、家族や友人に話を聞いてもらうのも一つの手段だと思います。人に話して消化できるものもあると思うので。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は、民間企業に就職をしたいと考えています。というのも、やっぱり安定した給与がほしいです。結婚するかはわからないですが、いつか家庭を支える立場になったときに困らない程度の財力は欲しいです。子どもがやりたいことをさせてあげられるくらいには、頑張って稼ぎたいです笑長くなっちゃうんですけど、猫も飼いたくて。今2匹猫ちゃんを飼っているんですけど、本当に本当に癒しの存在で。だから、将来猫が病気になってもちゃんと医療費を払えるような、経済的な余裕はほしいですね。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、野本さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
とにかく先を見据えて行動することだと思います。自分もよく人生設計を考えることが多くて、何年後こうなっていたいから今は何をやるべきなのかを逆算して動くことが多いです。自分に足りないものを補うためにも、とにかく早くアクションを起こすことだと思ってます。実際叶えられなかったときは行動が遅いことが多いので、過去の経験から学んだものですね。常に先を見据えて行動することは、この先もずっと大事だとは思ってます。僕は少しネガティブで自分に自信はないので、その分努力してカバーするタイプだと自分では思っています笑。
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
◆ミス・ミスター立教コンテスト2025開催概要
