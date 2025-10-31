お笑いタレントの山田花子（50）が30日、ブログを更新。骨折した長男の応急処置についてつづった。

【映像】手を骨折した山田花子の長男

13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、兄弟の大好物だという料理「カレー肉じゃが」と「もやしナムル」など、手料理を公開している。

29日は、「報告です。お兄ちゃんバスケ中、骨折しちゃった。手以外は元気です!!お兄ちゃん、バスケできなくなって落ち込んでいたけど手を使わない練習をコーチが考えてくれるみたいで、やる気が戻りました。さすがバスケ命のお兄ちゃんです!!完治するまで見守って下さい」と、長男の骨折を報告。

この投稿に、「スポーツにけがはつきものだが痛々しい…」「1日も早く快復するように」など、様々な声が寄せられていた。

翌日の更新では、「皆さん、骨折したお兄ちゃんのためにたくさんの励ましのコメントありがとうございます!!病院の先生がケガした時の応急処置がとても良かったのでひどくならなかったと言ってくれました。処置してくれた方に感謝です。今朝はコンタクト入れてヘアセットもして、余裕のお兄ちゃん元気に登校しました」と、的確な応急処置のおかげで悪化せず、元気に学校へ行ったことを報告した。

この投稿には、「お兄ちゃん元気そうで何より」「ママの美味しいご飯をたくさん食べていれば早く良くなると思います」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）