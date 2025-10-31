『仮面ライダーゼッツ』DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター、11月29日発売
バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)、「DXブレイカムバスター」(5,280円)、セット商品「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)を11月29日に発売する。
11月29日発売「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)
○「DXナイトインヴォーカーバックル」
「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)は、「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」のバックルを付け替えることで、「ナイトインヴォーカー」となる。
「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)
付属の「イレイスカプセム」を「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすると、なりきり遊びが楽しめる。
セット内容は、ナイトインヴォーカーバックル、イレイスカプセム。
○「DXブレイカムバスター」(5,280円)
「DXブレイカムバスター」(5,280円)
「DXブレイカムバスター」(5,280円)は、2モードに変形する武器アイテム。
ブレードパーツの付け替えで、カリバーモード・ランチャーモードの2つのモードに変形し、
「ブレイカムバスター」のトリガーを引くと攻撃音が発動。さらにカプセムをセットして回転させると必殺技が発動する。モードに応じて攻撃音や必殺技音が変化し、ランチャーモードではバレルが展開する。
また、ヴォイドカプセムが1個付属。ヴォイドカプセムをDXゼッツドライバーにセットするとエラー音が鳴る仕様だ。
セット内容は、ブレイカムバスター、ヴォイドカプセム。
○「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)
「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)
「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)は、「DXナイトインヴォーカーバックル」、「DXブレイカムバスター」のセット商品。
セット内容は、ナイトインヴォーカーバックル、ブレイカムバスター、イレイスカプセム、ヴォイドカプセム。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
