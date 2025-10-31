¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Î¿À¤Ï³¹¤Ç¤âºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡ª ¿·¼Ö¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥¸¡¼¥×¡×¤Î¥¿¥Õ¡õ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁ´ËÆ
²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥á¼Ö¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¡Ö¿·¼Ö¡×¤¬Çã¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÊÔ½¸Éô¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¥Á¥ç¥¤¥¹¡£ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤¡© ¥³¥ì¤ò¸«¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÊÐ¸«¤â¿á¤ÃÈô¤Ö¤Ï¤º¡£¤è¤¦¤³¤½¥·¥ó¡¦¥¢¥á¼Ö¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¡ª º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¸¡¼¥×¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ú»ä¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û¼«Æ°¼Ö¥é¥¤¥¿¡¼¡¦³¤ÌîÂç²ð¤µ¤ó
¥¦¥§¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¾×Æ°Çã¤¤¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¾Â¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡£ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¥ì¥·¥ÔËÜ¡£
¥¸¡¼¥×¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¡ª
¥¸¡¼¥×¤Ï¥¯¥í¥«¥ó·Ï4WD¼Ö¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¡£Æ±ÍÍ¤Ê4WD¥â¥Ç¥ë¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¥¸¡¼¥×¥¿¥¤¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬1953Ç¯¤«¤é50Ç¯¶á¤¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤°Ï©ÁöÇËÀ¡£¼ç¤Ê¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥é¥ÉÀî¤Î¿¯¿©¤ò¿¼¤¯¼õ¤±´ä¤ÈÀÖÅÚ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¥æ¥¿½£¥â¥¢¥Ö¤È¡¢¥Í¥Ð¥À½£¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËÈ´¤±¤ë¸±¤·¤¤²ÖÖ¾´ä¤ÎÆ»¡¢¥ë¥Ó¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤À¡£´ä¤äÅÝÌÚ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹óÆ»¤Ç¡¢ºÇ¶¯¥â¥Ç¥ë¤Ë´§¤µ¤ì¤ë¥ë¥Ó¥³¥ó¤Î¾Î¹æ¤Ï¤³¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂèÆó¼¡ÂçÀïÃæ¤Î1940Ç¯¡¢ÊÆ·³¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±³«È¯¤µ¤ì¤¿·³ÍÑ¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£Àï¸å¡¢Ì±À¸ÍÑ¤Ë¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¸½ºß¤âÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë7¤Ä¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¥»¥Ö¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¤ÇÇ³Èñ¤â¡ý
¥¸¡¼¥×
¥ì¥Í¥²¡¼¥É Altitude e-Hybrid
544Ëü±ß
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500X¤Î·»Äï¼Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥Í¥²¡¼¥É¡£·»Äï¼Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤ä¾è¤êÌ£¤Ï¥¸¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï²»À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥Ê¥Ó¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SPEC¡¿Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4255¡ß1805¡ß1695mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1470kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1468ccÄ¾Îó4µ¤Åû¡Ü¥¿¡¼¥Ü¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§96kW/5250rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§240Nm/1500rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§17.7km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¿¿¹üÄº¡ª¡ÛÃíÌÜ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤È¥µ¥¤¥º
¡Ö¥¢¥á¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ç¥«¤¯¤ÆÇ³Èñ¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡£¤Ç¤¹¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¤â¤¿¤é¤¹Áö¤ê¤äÇ³Èñ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ë¤â¹ç¤¦¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê³¤Ìî¤µ¤ó¡Ë
¥¿¥Õ¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª 3Îó7¿Í¾è¤ê¤Ç²÷Å¬¤Ë¾è¤ì¤ë¡ª
¥¸¡¼¥×¡¡
¥³¥Þ¥ó¥À¡¼
599Ëü±ß
¥Á¥§¥í¥¡¼¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¡£ÀèÂå¤Þ¤Ç¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë4WD¤Ï·òºß¡£ÆüËÜ¤Î¥¸¡¼¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
SPEC¡¿¡Ú¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÛÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4770¡ß1860¡ß1730mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1870kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1956ccÄ¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥¿¡¼¥Ü¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§125kW/3750rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§350Nm/1750¡Á2500rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§14.4km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¿¿¹üÄº¡ª¡Û²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤«¤é¥²¥¹¥È¤ÎÂÐ±þ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë²û¤Î¿¼¤µ
¡Ö5¿Í°Ê¾å¾è¤ë»þ¤Î3Îó¥·¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï³ÊÇ¼¤·¤Æ¡¢¹¤¤²Ù¼¼¤È¤·¤Æ¤â¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤µ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤ÎÈþÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¹ë²Ú¤Ê¼¼Æâ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¡×¡Ê³¤Ìî¤µ¤ó¡Ë
¥¸¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëEV¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ö
¥¸¡¼¥×¡¡
¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼
544Ëü±ß
¥¸¡¼¥×½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡£¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Èµ¢¹ñ»Ò½÷¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£Í¢ÆþSUV¤Ç¤ÏºÇ¾®¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¤â¡È¤é¤·¤µ¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤Ë¥µ¥ó¥É¤ä¥¹¥Î¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥¸¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£
SPEC¡¿¡Ú¥¢¥ë¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¡ÛÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4105¡ß1775¡ß1595mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1570kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡ß1¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§115kW/4070¡Á7500rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§270Nm/500¡Á4060rpm¡ü°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡§486km
¡Ú¥³¥³¤¬¿¿¹üÄº¡ª¡ÛÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤â¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¤Ê°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÈÁö¤ê
¡Ö°Ï©¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âµÙÆü¤Î²Ï¸¶BBQ¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤Ê¤éËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¤ÇÁ°ÎØ¶îÆ°¤Ç¤â¥¸¡¼¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡×¡Ê³¤Ìî¤µ¤ó¡Ë
4WD¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¥â¥Ç¥ë
¥¸¡¼¥×¡¡
¥é¥ó¥°¥é¡¼
789Ëü±ß¡Á889Ëü±ß
¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤Æ²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤°À¸¿è¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¡£¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¥ê¥¸¥Ã¥É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉËÜµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î3¼ï¤Î¿À´ï¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥¸¡¼¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¥ì¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡£
SPEC¡¿¡Ú¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥ë¥Ó¥³¥ó¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4870¡ß1930¡ß1855mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2110Ô¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1995ccÄ¾Îó4µ¤Åû¡Ü¥¿¡¼¥Ü¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§200kW/5250rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§400Nm/3000rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§9.2km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¿¿¹üÄº¡ª¡Û¥¸¡¼¥×ËÜÎ®¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°Ï©ÁöÇËÀ¤¬Ì¥ÎÏ
¡ÖÌµ¹ü¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¡¢¹â¤¤°Ï©ÁöÇËÀ¤Ê¤É¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜÊª¤Îµ¡Ç½¤Ë²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£Í¢Æþ¼Ö¤Ê¤¬¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÂÐ±þ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ê³¤Ìî¤µ¤ó¡Ë
