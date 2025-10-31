ホロライブ・さくらみこ、アカウントが突如ロックされ悲しみ「3年前を思い出すにぇ」「Xくーん！しっかりしておくれ〜」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、31日までにエックスのサブアカウントを更新。本アカウントがロックされたことを報告し、ファンの間で反響が広がっている。
【写真】アカウントをロックされたさくらみこさんの悲報ポスト
みこさんはサブアカウントで「【悲報】本垢が一時的にロックされてます（理由は不明）」と投稿し、ロックされた本アカウントのスクリーンショットを公開。現在はエックスのサポートに異議申し立てを行っているものの、しばらくの間は本アカウントが使用できない状況のようだ。
本人はロックの原因を「不明」としているが、一部のファンの間では、直近で行われたPRポストが、エックスの規約に違反していると誤認された可能性があるのでは、との憶測も上がっている。
実は過去にもアカウントがロックされたことのあるみこさん。当時を思い出したファンからは「3年前を思い出すにぇ……無事に本垢戻ってきますように」「あの時はまだTwitterだったにぇ」「Xくーん！しっかりしておくれ〜」「早く復活することを祈るにぇ…」など、心配と激励のコメントが相次いでいる。
引用：「にぇ」エックス（＠mikochisub）
