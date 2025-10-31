自民党・高市早苗首相が2025年10月31日、中国の習近平国家主席にあいさつしたとXで報告した。習主席と対面で話している様子を写真で紹介すると、SNS上では、「笑ってるじゃん」「習近平氏が微笑んでる」などと驚く声が上がっている。

習主席の微笑みに驚く声が上がる

高市氏は10月31日（現地時間）、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するため韓国・慶州を訪問している。複数メディアによれば、習主席と初めての首脳会談が同日に行われたと報じられている。

高市氏は31日、APEC首脳会議前にベトナムのルオン・クオン国家主席など各国首脳にあいさつを交わしたことを一連のX投稿で報告。この中で、習主席にもあいさつしたことを明かし、2人が対面する写真を公開した。

この写真では、笑顔の高市氏と微笑んでいる習主席が対面で向かい合っている。SNS上では、この習主席の様子に驚く声が上がっている。「笑ってるの初めて見た」「普通に笑っている！」「微笑んでる」「習近平国家主席の笑顔は珍しいと思います」などのコメントが寄せられている。