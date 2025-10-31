カバンにつけさせてーーッ！【セリア】110円で買えちゃう♡「キャラキーホルダー」

いま大人女性の間では、カバンにキーホルダーをジャラっと付けてアレンジをするのが人気。そこでおすすめしたいのが【セリア】でゲットできるプチプラのキャラキーホルダー。人気キャラクターがデザインされており、付けるだけで気分が上がるかも。1つで付けたりいくつかを組み合わせたり、ぜひ可愛いアレンジを楽しんで。

レトロなデザインが可愛いクリアキーホルダー

【セリア】「アクリルキーホルダー（パンケーキ）」\110（税込）

【SWIMMER（スイマー）】のロゴが入った、レトロチックなイラストが目を引くクリアキーホルダー。フックでカバンやポーチに簡単に取り付けできます。セリアでは他にもSWIMMERのキャラクターをモチーフにしたキーホルダーが販売されているので、組み合わせてジャラ付けを楽しむのも◎

夜道の安全対策に！ 光を反射するキーホルダー

【セリア】「リフレクターキーホルダー / ベイマックス」\110（税込）

ベイマックスがデザインされたキーホルダー。赤いハートが可愛らしく、カバンに付けておくだけでパッと目を引きそうです。光に反射するので、夜道を歩くときの安全対策としてもおすすめです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「白いタイプもありました」とのことなので、店舗に立ち寄った際はぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M