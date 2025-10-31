窪塚洋介、今年のハロウィンもガチ！ 鬼滅コスがハイクオリティと話題沸騰 親子のそっくり加減に「父と子供を見間違えた」の声も
俳優の窪塚洋介が31日、自身のインスタグラムを更新。毎年恒例の、家族でのハロウィン仮装を披露。ファンからは称賛が集まっている。
【写真】窪塚家のガチすぎる鬼滅コスプレ！（6枚）
もはや毎年恒例になっている窪塚家のハロウィンコスプレ。今年は『鬼滅の刃』の仮装で「2025 HAPPY HALLOWEEN #鬼滅の刃」とコメントを添え7枚の写真を投稿した。
窪塚は伊黒小芭内、妻でダンサーのPINKYは甘露寺蜜璃、息子の愛流は竈門炭治郎、娘は栗花落カナヲに扮した。父そっくりに成長した愛流に、「父と子供を見間違えた」との声も。
コメント欄には「毎年これを見てあっ今日ハロウィンだ！ってなる 素敵です」「素敵家族」「私が毎年楽しみにしてる神イベント」との声が寄せられている。
窪塚一家は去年『呪術廻戦』のコスプレを披露。また、PINKYのブログによると2012年から家族で本気コスプレを公開しており、これまで、シザーハンズ＆キャットウーマン、『ジョジョの奇妙な冒険』、ジョーカー ＆ ハーレイクイン、『テレタビーズ』などさまざまなジャンルのコスプレに挑戦している。
引用：「窪塚洋介」インスタグラム（＠yosuke_kubozuka）
【写真】窪塚家のガチすぎる鬼滅コスプレ！（6枚）
もはや毎年恒例になっている窪塚家のハロウィンコスプレ。今年は『鬼滅の刃』の仮装で「2025 HAPPY HALLOWEEN #鬼滅の刃」とコメントを添え7枚の写真を投稿した。
窪塚は伊黒小芭内、妻でダンサーのPINKYは甘露寺蜜璃、息子の愛流は竈門炭治郎、娘は栗花落カナヲに扮した。父そっくりに成長した愛流に、「父と子供を見間違えた」との声も。
コメント欄には「毎年これを見てあっ今日ハロウィンだ！ってなる 素敵です」「素敵家族」「私が毎年楽しみにしてる神イベント」との声が寄せられている。
窪塚一家は去年『呪術廻戦』のコスプレを披露。また、PINKYのブログによると2012年から家族で本気コスプレを公開しており、これまで、シザーハンズ＆キャットウーマン、『ジョジョの奇妙な冒険』、ジョーカー ＆ ハーレイクイン、『テレタビーズ』などさまざまなジャンルのコスプレに挑戦している。
引用：「窪塚洋介」インスタグラム（＠yosuke_kubozuka）