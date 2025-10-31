事務用品通販大手のアスクルは３１日、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」による攻撃を受けた問題で、取引先や個人客の情報が外部に流出したと発表した。

今後、流出した情報が悪用される可能性があるとして、注意を呼びかけている。

流出が確認されたのは、アスクルが商品を仕入れる取引先や通販サイトを利用する個人客の名前やメールアドレス、電話番号など。アスクルは外部の専門機関と連携して詳細を調べるとともに、新たな流出を防ぐために監視を強化している。

情報流出が確認された関係先には個別に連絡している。現時点で被害は確認されていないとしているが、「今後、流出した情報を悪用した『なりすましメール』や『フィッシングメール』が送付される可能性がある」としている。

セキュリティー関係者によると、「ＲａｎｓｏｍＨｏｕｓｅ」を名乗るハッカー集団が３０日夜、闇サイト上に犯行声明を出した。各国の大企業からデータを窃取する手口で知られており、アスクルから盗んだと主張する１・１テラ・バイト分のデータの一部も公開している。

アスクルではランサムウェアによるサイバー攻撃で物流システムに障害が発生し、商品の入荷や出荷ができない状態が続いている。アスクル傘下の配送会社を利用する他社サービスにも影響が広がっている。