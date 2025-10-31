10月30日、イジられキャラで人気の安田大サーカス・クロちゃんが、普段とは違う投稿をして大きな反響を呼んでいる。

《矛盾してる人が多いしんねー。いじったりマネしてるのに、自分がいじられる側になったら怒って。そのくせ別にいいけどとか。意味不明だしんねー。発信するときこそ、感情でやらない方がいいしんよー》

クロちゃんの投稿に驚きの声

具体的な名前には触れていないものの、コメント欄などではユーチューバーのヒカルについて言及したものでは？ という声が殺到している。

「10月26日、人気お笑いコンビのレインボーが自身のYouTubeで『【コント】結婚した親友がオープンマリッジとか言い出したから怒ってあげる本当の親友』という動画を公開。コント内では“ゲボキショイから”など辛辣なツッコミを入れているのですが、それがオープンマリッジ宣言をしたヒカルさんへの皮肉では？と話題に。その後、ヒカルさんがXでコントについて言及して波紋を呼んでいます」（お笑いライター）

10月29日にXを更新したヒカルは、

《レインボーが俺のこと遠回しに叩いてきてて怖い 普通にこっちは好きでコント見てたのにファン使って叩かせるムーブ作ってきてネットいじめしてきてる》

《粗品もそうやけど俺の名前使ってネタにするのに直接は絡んでこないからなんか面白くない 遠回しにバカにするのが面白い？ 面と向かってボロクソ言ってきて欲しい まあそんな勇気ないか 退屈》

と、投稿していた。イジられキャラのクロちゃんの物申す系の投稿に、引用欄などではさまざまな声が飛び交っている。

《クロが正しい事あねんや》

《とても真っ当な意見でビビった。（略）ファンではないが》

《クロはそこらへんプロだもんね、意外と。いつも偉いなと思って見てる。ちゃんとオモロいし。（キモいけど）》

と。絶賛する声が相次ぐ結果に。

「ドッキリや体当たり企画の“イジられ要員”として人気のクロちゃんは、何気ない日常を投稿しただけでも、フォロワーなどからキツいコメントを書き込まれています。しかし自分はオモチャにされてナンボの芸風と分かっているから基本反論しませんし、反論したとしても“みんな言い過ぎしんよー”とキャラを壊しませんからね。自分は散々イジるのに、自分がネタにされたら怒るという人は少なくないだけに、芯を食った投稿に共感した人が多かったのでしょう」（前出・お笑いライター）

来年あたり、物申すキャラでも人気になっていたりして？