韓国で行われた高市首相の就任後初の日中首脳会談について、現地から中継です。

およそ30分行われた会談で、両首脳は「戦略的互恵関係」を推進し、「建設的で安定的な関係」を構築していく方針を確認しました。

習近平国家主席

「高市首相は就任後『中国が日本の重要な隣国だ』と述べました。これはあなたと新しい内閣が中日関係を重視していることの表れです」

高市首相

「戦略的互恵関係の包括的な推進と、建設的かつ安定的な関係の構築という、日中関係の大きな方向性を改めて確認したいと考えています」

会談の冒頭、お互いにやや硬い表情で握手を交わした高市首相と習主席ですが、習主席は高市首相が所信表明演説で日中関係に触れた部分を引用し、「中日関係を重視していることの表れだ」と指摘しました。

これに対し高市首相も「日中間にはさまざまな懸案と課題もあるが、それらを減らして、理解と協力を増やして、具体的な成果を出していきたい」と応じました。

高市首相

「わりと率直に、懸念していることも含めて申し上げた。協力しあえる点も申し上げた」

高市首相は会談で、レアアースの輸出規制や尖閣諸島周辺など、東シナ海での海洋進出、中国の邦人拘束や人権問題への懸念を伝えたと明らかにしました。

また習主席とは、日中両国の防衛当局間で実効性のある危機管理と意思疎通をはかる重要性について一致したということです。

一方、中国側から台湾に関する言及があり、高市首相から、地域の安定のために、両岸関係が良好であることが非常に重要だと伝えたことも明らかにしました。