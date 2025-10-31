2025年10月29日、YouTuberのなななが自身のYouTubeチャンネルを更新。アフター万博イベントにてミャクミャクと対面する様子を紹介した。

なななは女性YouTuberで、以前はバイクでさまざまなところを走って紹介していたが、最近は『大阪・関西万博』についての動画を投稿している。今回は、鳥取砂丘で行われる『鳥取砂丘ハロウィンパーティー2025』にミャクミャクが登場するということで、遊びにきたようだ。

なななは、青いワンピースを着てミャクミャクの被り物を持参し、仮装の準備万端のようだ。会場には偽物のミャクミャクコスプレをして来場している人もおり、「めっちゃおもろい」「うま」と、みみみもクオリティの高さに驚いているようだ。

仮装パレードで盛り上がっているなか、ついに本物のミャクミャクが登場。たくさんのカメラと声援のなか、感謝状が贈られた。最後はミャクミャクとの集合写真を撮りに大勢の参加者が詰めかけ、なななは「そんなん無理」「これはやばい」と圧倒されたようだ。最後は「めっちゃ楽しかったです」と締めくくり、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「可愛いすぎる」「貴重でした」「ミャクミャク働き者」といった声が集まった。

