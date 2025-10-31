カラバオカップ敗退…止まらぬ失速、迷走するリバプール 遠藤航にも向けられる批判「エンドウの時間は終わりに近づいている」
苦しいチーム状況のなかで遠藤は巻き返しできるだろうか(C)Getty Images
現在、プレミアリーグ4連敗中のリバプールは、現地時間10月29日にカラバオカップ4回戦でクリスタル・パレスと対戦。0-3で敗れており、またも公式戦で黒星を喫したことで、現地メディアから様々な反応が上がっている。
10代のプレーヤーを並べるなど、公式戦出場の機会が少ない選手をスタメンに起用して臨んだリバプールは、主力が揃うクリスタル・パレスに前半から立て続けに2失点。後半には退場者も出ており、試合終了間際に3失点目のゴールを奪われるなど、ホームで極めて不本意な内容のゲームを演じることとなった。
リバプールはスタメンの顔触れからも、この一戦への姿勢として必ずしも勝利へ全力を注いだとは言い難く、苦戦が続くリーグ戦へ集中するべく、主力選手を温存させる意図も明白だった。
これで、国内公式戦5連敗となったリバプールに対し、専門サイト『ROUSING THE KOP』も苦言を並べている。10月30日のトピックにおいて、この一戦を振り返っており、「キックオフ前からすでに、リバプールが勝ちに行っていないことは明らかだった。なぜなら、アルネ・スロットの先発メンバーのほとんどがU-21チームの選手たちだったからだ」と論じている。
この試合を新戦力や新システムを試す機会とした指揮官に理解を示しながらも、「10月はリバプールにとって最悪の月」と評しており、「手遅れになる前に、リバプールは勝利を取り戻さなければならない」などと主張。
また、現在チームがいくつもの課題解決に取り組んでいると説きながらも、「だが、この1か月あまりで状況が改善していないのは、さすがに懸念材料となりつつある」と訴え、「もしスロットがチームを再び機能させる方法を見いだせなければ、2026年を迎える前にリバプールのシーズンは事実上終わってしまうかもしれない」と危機感を募らせている。
そして、同サイトでの別の記事では、クリスタル・パレス戦に3センターバックの一角としてスタメン出場した遠藤航に対する評価も綴られており、連続でゴールを割られる時間帯となった前半40分以降について、「エンドウのパフォーマンスは大きく崩れた」と指摘する。
その上で、昨季からのスロット体制下では中盤やセンターバックで献身的なプレーが高い評価だったと説きながらも、今季に関しては、「日本代表MFは出場するたびに本来の水準を大きく下回るパフォーマンスを見せており、昨季の半分ほどの出来に見える」などと分析。さらに、「本職の守備的MFとして起用されても、あるいはCBとして使われても、エンドウのリバプールでの時間が自然な形で終わりに近づいていることは明らかだ」などの見通しを綴っている。
敗戦が続く中で、専門サイトからもクラブの現状を危惧する声が向けられているリバプール。昨季王者のチーム内における立て直しには、まだ時間がかかるのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]