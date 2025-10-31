企業へのサイバー攻撃が相次ぎ、被害が深刻化する中、石川県警察本部が31日、研修会を開きました。サイバー被害は企業だけでなく、私たちの身にも降りかかる危険性があります。

講師「生成AIのリスクは大きく3つに分類できます」

県警察本部が開いたサイバーセキュリティの研修会には、県内26の企業や団体が参加。今回は初めて生成AIをテーマとした講習も行われました。

説得力のある文章作成などで生成AIを利用するケースが増える一方で、AIが生成した誤った情報を企業の担当者が社内文書や契約書に使用してしまうリスクが指摘されました。

ランサムウェア被害は過去最悪

また、データを不正に暗号化し、復元と引き換えに金銭を要求する「ランサムウェア」による被害が全国の企業で相次いでいます。警察庁によると、2025年1月から6月までの半年で、全国では過去最悪の116件の被害が確認されています。

研修会ではランサムウェア対策として、

・被害に気づいたらパソコンのLANケーブルを抜く

・攻撃者からの要求に応じない

といった対策について説明がありました。

参加者はグループワークや、ランサムウェアへの感染を体験するなどして、セキュリティ対策の必要性に理解を深めていました。

企業の担当者「弊社ではやっていないサイバーセキュリティへの対策や生成AIの使い方など、ほかの会社でもやっていることに気がついた」

また、企業だけではなく個人がSNSアカウントの乗っ取りや、SNSを介した投資・ロマンス詐欺などに巻き込まれるケースも増えていて、一層の注意が必要です。