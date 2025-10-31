ケアを怠ると若年層でもフェムゾーンのトラブルに！？荒れる原因・対処法を詳しく解説します！
※本記事は、医師による執筆記事です。
フェムゾーンのトラブルは更年期以降の女性に現れることが多いですが、若年層の女性でもケアを怠ると症状が出てしまう場合があります。
今回の記事では、若年層によく起きるフェムゾーントラブルの症状と、改善策について解説していきます。
清潔なフェムゾーンを保つために、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号
よくあるフェムゾーンのトラブル症状について
40歳ぐらいまでは女性ホルモンがたっぷりあるので フェムゾーン（腟と外陰）のトラブルは比較的少ないのが一般的です。この20〜40代の女性のフェムゾーンケアで、もっとも注意したほうがよいのが感染症です。
まずは、性病（性行為感染症）に注意が必要です。セックスの後黄色帯下やかゆみがある場合は、性病の可能性があるので婦人科を受診しましょう。またセックスをしていなくて、体調が悪い時にカッテージチーズのようなオリモノ（帯下）がでて、かゆみがでるようならばカンジタ感染の可能性があるので、クリニックを受診しましょう。
生理不順のような、生理（月経）のトラブルのある人や、低用量ピルを飲んでいる人の中に、フェムゾーンの女性ホルモン（場合によっては男性ホルモン）の不足による乾燥がある場合があります。
さらにアトピー性皮膚炎と診断されているような人は、皮膚が弱く、フェムゾーンも乾燥しやすく、皮膚炎をおこしやすい傾向があります。このような女性ホルモン低下傾向や皮膚炎になりやすい傾向にある人は、日々のフェムゾーンケアが重要です。
対処法について
まずは、オリモノシートはなるべく着けず木綿のショーツにしましょう。無理ならば、オリモノシートは排卵日前後のオリモノが多い時期だけにして、さらにかわいいショーツは昼間だけにして、寝ている間は木綿のショーツを着けるようにしましょう。
洗浄付きトイレでのフェムゾーンの洗浄は、排便の時だけ使用して排尿の時は使用しないのが原則です。弱酸性のソフトな泡洗浄剤で優しく1日1〜2回洗うというのがおすすめです。腟の中は常在菌のデーデルライン桿菌という乳酸菌がいて、腟の中を弱酸性に保っていますので洗う必要はありません。ただし小陰唇の裏側やクリトリスの周囲は恥垢がたまりやすいので、しっかり洗いましょう。
さらに 乾燥が気になる人や35歳前後からは、洗浄の後保湿剤も塗りましょう。 保湿剤は、まずは全身の保湿剤で充分ですが、効果が充分でない場合は保湿成分や美容成分の入ったフェムゾーン専用のジェルやクリームを使用してみましょう。ちょっとリッチな気分になりますよ。
不規則な生活や睡眠不足に気を付けよう
さらに一般的な注意としては、いくら若いと言っても不規則な生活や睡眠不足が続いたり、食事のバランスが悪いと顔の皮膚の調子が悪くなるように、フェムゾーンの皮膚の調子も悪くなります。
規則正しい生活や十分な睡眠、タンパク質・脂質・炭水化物・ミネラルのバランスが取れた食事などに気をつけた方が良いでしょう。
[文：フェムゾーンラボ]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
神奈川県横浜市出身の医師。日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本東洋医学会専門医・指導医、日本透析療法学会専門医、博士、経営学修士。女性医療クリニック・LUNAグループの理事長、横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学客員教授を務める。