¡ÈÎµÅÞ¡É¤ÎÅè´ð¹¨¤¬ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É½¢Ç¤¡¡°æ¾åÌîµå¤ò»Ù¤¨¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬»Å»ö¡×
Åè¥Ø¥Ã¥É¤¬ÃæÆü¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¿á¤¹þ¤à¤«¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï10·î30Æü¡¢Åè´ð¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÅÄÂçÊå2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡¢Ã«Å¯Ìé°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Î½¢Ç¤¤âÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û7µ¨¤Ö¤ê¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤âÏÃÂê¡¢¾åÎÓ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó
¡¡Åè¥Ø¥Ã¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï³ÚÅ·¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2013Ç¯¤ÎµåÃÄÁÏÀß½é¤ÎÍ¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£20Ç¯¤«¤é¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢21-22Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢º£µ¨¤ò´Þ¤àÄ¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÃæÆü¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ÇÅè¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡Ö°æ¾å¡Ê°ì¼ù¡Ë´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£µ¨¤Î1·³¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÉÔºß¤Ç1Ç¯´Ö¤òÀï¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ø¥Ã¥É¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ôÉì¸©³¤ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£¸µ¡¹¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤ËÄÌ¤¦¤Û¤É¤ÎÎµÅÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂ¸Ê¬¤Ë¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Á°ÅÄ2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢Áª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¡¦¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ò¤È¶Ú23Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆ±¤¸¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤ò½Å¤Í¡¢¶áÇ¯¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤â¹Ô¤¦¤Û¤É¤Î´Ø·¸À¡£°éÀ®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥¥¹¤ò¤¼¤Ò¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆâÌî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤·¤¿Ã«°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥³¡¼¥Á¶È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Î°éÀ®Ã´Åö¥³¡¼¥Á¤ÏÅê¼ê¤¬2Ì¾¡¢Ìî¼ê¤¬1Ì¾¤È¤ä¤äÏÄ¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã«¥³¡¼¥Á¤Î²ÃÆþ¤ÇÆ±¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ò¤É¤ó¤É¤óÀïÎÏ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡11·î1Æü¤«¤é¤Ï¹âÃÎ¡¦½ÕÌî¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ÀÌó¹¹²þ¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍÁê¤ÎÃæÆü¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]