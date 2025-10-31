みなさんは最近、体のだるさや食欲不振、肩こりなどを感じることはありませんか？それ、「夏バテ」ならぬ「秋バテ」かもしれません。気温の急激な変化が引き起こす「秋バテ」の対処法を取材しました。



雨の1日となった県内。31日の最高気温は21.2℃で秋らしく過ごしやすい気温となりました。



こちらは県内のここ1週間の最高気温と最低気温です。最高気温を見ると25℃以上の夏日となった日もあれば平年よりも気温が低かった日も。また、1日の気温差が10℃近くになった日もありました。





街ではこうした激しい気温の変化に体調を崩したという声も聞かれました。（街の人）「朝晩が冷える。肩こりがある」（街の人）「ちょっとねむい。疲れるって感じ」（街の人）「最近寒くて鼻水が出たりする」なんとなくだるい、鼻水が出始めた…。こういった症状、もしかすると「秋バテ」かもしれません。こちらのクリニックでも寒暖差による不調を訴え、受診する人が増えていると言います。（はやかわ循環器内科クリニック・早川裕院長）「今年は気温の変動で非常に多かった印象。今年は倦怠感、得も言われぬ体のだるさで来る患者が一番多かった」一日の気温差が大きいと全身の調整を行う自律神経が乱れ、倦怠感にめまい、頭痛や肩こり、胃腸の不調などさまざまな症状を引き起こします。不整脈やぜんそくになる患者もいたということです。誰にでも起こり得る「秋バテ」。予防に有効なのが規則正しい生活です。（はやかわ循環器内科クリニック・早川裕院長）「生活リズムを整えることが一番重要。朝早起きをして朝日を浴びる、外の空気を吸うことが大事。睡眠の質をよくすることが重要。夜、例えば目から入ってくる刺激を抑えるのでも違う。パソコン、携帯を夜中まで使って寝落ちするのはやはり体に負担をかける」鹿児島地方気象台によりますと来週も朝夕と日中の気温差が10℃近くになる日もあり、一層の体調管理が必要となりそうです。