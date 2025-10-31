2025年10月を頑張った「うお座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
22日にはまた守護星の海王星がうお座に戻ってきました。今回のサイクルで、海王星がうお座に最初に入った2011年以来の感情に向かい合うことが大切に。反応する感情の癖のようなものがブロックになっているかも。
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）9月1日にうお座さんの頭上に戻ってきた土星は、まだ「逆行」しています。理想は高く掲げつつも、現実にはそうも言っていられないモードかも。
そんな中、行動や戦いの星・火星に続き、10月7日の満月に、思考を司る水星も「ステップアップ」のエリアに入りました。ともかく憧れの人に近づこうという努力が大きいときです。10月14日には愛と美を司る金星も「潜在意識」のエリアに移動し、21日のこのエリアの新月を経て、迷いはなくなりそう。やるしかない、というモードです。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星が「キャリアやライフワーク」のエリアに。海外での会議やプレゼンなど、憧れのステージが用意されている人も多いかも。ただ、10〜30日は水星が「逆行」。5日の満月、8日の天王星の移動もあり、状況は変わりやすいので、地に足を着けて。
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
