¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥¼¥¤¥æºÆÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥È¥ë½¤¹Ô¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¡¡Âè116ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È15ÅÀ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸ø¼°Î¬¾Î¡§¥¢¥Ë¥Ý¥±¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï Ëè½µ¶âÍË ¸å6¡§55¡Á¡ËÂè116ÏÃ¡Ö½¤¹Ô³«»Ï¡ª¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¥É¡¼¥à¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ½¾ð¤¬Ë¤«¡ª¥Ð¥È¥ëÃæ¤Î¥¿¥í¤Á¤ã¤ó¡õ¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¥¼¥í¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ö¸åÊÔ¡¦Íõ¤Î±ßÈ×¡×¤Î¥¥ã¥é¡¦¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼¥°»ÍÅ·²¦¤Î¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤¬ÅÐ¾ì¡£½¤¹Ô¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥·¥¢¥Î¹»Ä¹¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£Âè116ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥³¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¥É¡¼¥à¤Ç¿§¤ó¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¥Ð¥È¥ë½¤¹Ô¤ò³«»Ï¡ª¤·¤«¤·¡¢ÁáÂ®¥¦¥ë¥È¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©°ìÊý¡¢¥í¥¤¤Ï¥Ö¥ë¤Ù¥ê¡¼¥°»ÍÅ·²¦¤Î¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î½¤¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡Ö¤æ¤ë¡¼¤¯¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Î¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î½¤¹Ô¤Ï¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ª¡©
