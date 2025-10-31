Hi-STANDARDドキュメンタリー映像「Episode.1」公開 『SATANIC CARNIVAL』からスタート
11月26日にミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を発売するHi-STANDARD。恒岡章さんの逝去を経て、横山健と難波章浩がどのような道を歩んできたのかを描いた、全3話構成のドキュメンタリー映像の「Episode.1」が、10月31日にPIZZA OF DWATHのYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】Hi-STANDARDドキュメンタリー映像「Episode.1」公開
物語は、恒岡さんが生前「このライブは断る理由がない」と語り、出演を快諾し、3年半ぶりのステージとなるはずだった2023年6月の『SATANIC CARNIVAL‘23』でのライブから始まる。
同年2月、恒岡さんが急逝。日本の音楽シーンに大きな損失となったのはもちろん、Hi-STANDARDに残された2人を、言葉にし尽くせない深い悲しみが襲った。それでも2人はバンドを止めず、訃報の2か月前にレコーディングをしていた「I’M A RAT」を4月にリリースし、恒岡さんが出演するはずだった『SATANIC CARNIVAL‘23』はEKKUN、ナヲ、ZAXという3人のサポートドラマーを迎えた。
そのステージは、間違いなく“Hi-STANDARDのライブ”だった。そしてこの場で、横山は「また必ず戻ってくるよ」、難波も「またハイスタをつくってくるからね、じっくりじっくり」と、Hi-STANDARDを続ける意志を明言した。
2024年に開催されたNOFXの「The Final Japan Tour」ではZAXをサポートとして迎え、4本のライブを敢行。それから1年半以上が経ち、ZAXを正式メンバーとして迎え入れたHi-STANDARDは、まとまった音源としては『THE GIFT』以来8年ぶりに、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をリリースする。
【動画】Hi-STANDARDドキュメンタリー映像「Episode.1」公開
物語は、恒岡さんが生前「このライブは断る理由がない」と語り、出演を快諾し、3年半ぶりのステージとなるはずだった2023年6月の『SATANIC CARNIVAL‘23』でのライブから始まる。
そのステージは、間違いなく“Hi-STANDARDのライブ”だった。そしてこの場で、横山は「また必ず戻ってくるよ」、難波も「またハイスタをつくってくるからね、じっくりじっくり」と、Hi-STANDARDを続ける意志を明言した。
2024年に開催されたNOFXの「The Final Japan Tour」ではZAXをサポートとして迎え、4本のライブを敢行。それから1年半以上が経ち、ZAXを正式メンバーとして迎え入れたHi-STANDARDは、まとまった音源としては『THE GIFT』以来8年ぶりに、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をリリースする。