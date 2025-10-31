今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月1日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


他人の事情にはノータッチがおすすめ。詮索すると人間関係に波乱が……。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


感情のままに突っ走ると痛い目を見るかも。理性的になろう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


不調気味な日。グチを言うとさらに運気がダウンするので笑顔を意識して。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


人に頼ると運気は低下傾向に……。自力でカバーすることを心掛けて。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


人から重大な秘密を打ち明けられそう。他言しないこと。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


金運が好調！ 専門家のすすめる貯蓄法を検討してみよう。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


心と行動がかみ合わない日。人の忠告に耳を傾けてみると◎。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


妥協こそ成功のカギ。不要なこだわりは捨てるのがポイントに。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


友人へのちょっとしたフォローや気遣いが友情を育むことに。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


洋服を購入すると吉。少し華やかなものを選ぶと満足度がアップ！

2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


勝ち負けにこだわると新しい世界が開けそう。意欲的になって！

1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


今日はドライブでのお出掛けがおすすめ。季節を肌で感じればリフレッシュに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)