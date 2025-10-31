2025年11月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
他人の事情にはノータッチがおすすめ。詮索すると人間関係に波乱が……。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
感情のままに突っ走ると痛い目を見るかも。理性的になろう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
不調気味な日。グチを言うとさらに運気がダウンするので笑顔を意識して。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人に頼ると運気は低下傾向に……。自力でカバーすることを心掛けて。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人から重大な秘密を打ち明けられそう。他言しないこと。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
金運が好調！ 専門家のすすめる貯蓄法を検討してみよう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
心と行動がかみ合わない日。人の忠告に耳を傾けてみると◎。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
妥協こそ成功のカギ。不要なこだわりは捨てるのがポイントに。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
友人へのちょっとしたフォローや気遣いが友情を育むことに。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
洋服を購入すると吉。少し華やかなものを選ぶと満足度がアップ！
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
勝ち負けにこだわると新しい世界が開けそう。意欲的になって！
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
今日はドライブでのお出掛けがおすすめ。季節を肌で感じればリフレッシュに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)