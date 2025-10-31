きょうはハロウィーンです。山形県鶴岡市では毎年恒例のハロウィーン仮装パレードが行われ、いろいろな仮装をした、かわいらしい園児たちが街を練り歩きました。

【写真を見る】ハロウィーン！仮装をした園児たちが鶴岡駅前で毎年恒例の仮装パレード（山形・鶴岡市）

いろいろな仮装をした園児たち。鶴岡駅前では毎年恒例の仮装パレードが行われました。





きょうは鶴岡市内の6つの幼稚園や保育園の園児たちが集まり、鶴岡駅前商店街のお店をまわりました。園児たちはお菓子をたくさんもらえてこの表情です。





パレードでは大人もしっかりと仮装し街を練り歩きます。こちらの店舗では仮装姿での出迎えが怖かったようで・・・



園児たちは沢山お菓子をもらえて大満足のようでした。

■笑顔（＾＾）





園児は「うれしかった！Q何個欲しい？100個！100個！やっぱ10000個！」





園児は「うれしい！いっぱい欲しい。Q誰と食べるの？ママ！」





園児は「楽しかった。Qお家で食べるの？うん。Q誰と食べる？ママとパパと」



鶴岡駅前には子どもたちのかわいらしい声が響き渡り、街に元気な魔法をかけているようでした。