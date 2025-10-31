秋が深まり、木々が色づき始めています。

弥彦公園もみじ谷では、恒例のライトアップが31日から始まりました。



31日午後6時前、紅葉の名所『弥彦公園のもみじ谷』で点灯式が行われました。幻想的な光に包まれた紅葉が訪れた人を楽しませていました。



■訪れた人

「昼間見るの違って、ライトアップで見えるっていうのはまた一味違う。心が高揚する、紅葉だけに。」



弥彦観光協会によると、毎年約40万人がモミジ狩りに訪れます。ここ1～2年は夏の暑さの影響で色づきが遅くなっており、今がまさに色づき始めだということです。



今年の紅葉の見ごろは11月中旬ごろの見込みで、ライトアップは11月30日まで・午後5時～9時まで点灯されます。