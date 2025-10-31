子どもたちに外国の文化に触れてもらおうと鹿児島市の小学校で留学生との国際交流会が開かれました。民族衣装や音楽、食事などを体験しいろんな学びがあったようです。



鹿児島市の錦江台小学校を訪れたのはインドやマレーシアなどの留学生3人です。



子どもたちに異文化に触れてもらおうと、持参したのは様々な国の民族衣装。気に入った衣装を身にまとった子どもたちのファッションショーが開かれました。





(児童)「韓国の民族衣装がこんなに可愛いとは思わなかった。(お気に入り)ポイントはスカートと(帯の)チョウの柄」(児童)「インドの衣装はぐるぐる布を巻いたりして形になっているのが可愛い。この1つの布で衣装が完成するなんて思わなかった」教室に移動した子どもたちは、留学生の母国にまつわるクイズに答えたり文字を教わったりして学びを深めました。(登島凜アナウンサー)「こちらの教室ではアフリカのドラムに合わせて子どもたちが楽しそうに踊っている」アフリカの打楽器に合わせて踊ったりマレーシアの歌を覚えたり、異文化の音楽にも触れていました。31日の給食はインド料理のカレーとナン。右手のみを使って食べるインドの文化に合わせ、不慣れな食べ方に苦戦しながらも留学生との食事を楽しんでいました。(マレーシアからの留学生・シム・ジュン・ジャさん)「マレーシアの文化や民族による違いやマレーシアと日本の学生の文化の違いを教えた。皆さん優しくて(クイズにも)答えてくれて面白い経験になった」留学生との交流は子どもたちにとって、異文化についてたくさん触れることのできる貴重な経験となったようです。