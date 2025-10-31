プロ野球ドラフト会議で巨人から育成5位で指名された知念大成選手が、球団関係者から指名あいさつを受けました。



知念大成選手は、巨人の榑松伸介スカウトディレクターらと面会しました。



■巨人 榑松伸介スカウトディレクター

「試合数も相当重ねているので、他のアマチュア選手とは違う。」



球団からは積極的なバッティングを評価されイースタンリーグで去年は首位打者、今年は打点王と2年連続でタイトルを獲得をしたことも指名につながりました。



■巨人 榑松伸介スカウトディレクター

「2年目さらにレベルアップしたところのハングリーさ・貪欲さは、さらに評価が高まった部分。攻撃力には1年目から期待している。」





巨人・阿部監督のサイン入りIDを受け取った知念選手。

育成指名ながら即戦力としての期待も高まっています。



■巨人から育成5位指名 知念大成選手

「必死さを評価してもらえたので、自分が持っているものを何でもいいので、ひとつでもいい方向にいくように優勝できるようにジャイアンツのためにやっていきたい。」



知念選手は今後、仮契約を行ったあと11月23日の入団発表にのぞむ予定です。