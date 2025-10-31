2025年10月を頑張った「いて座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そして、10月14日には愛と美を司る金星が「仲間や未来」のエリアに。華やかなムードの中、21日の新月を経て、新しいグループに飛び込んだ人も多そうです。
人間関係が広がる一方、22日には海王星が土星の待つ「居場所」のエリアに。土星は現実的な天体でもあり、家庭内の問題や居場所のなさもあるかもしれません。くつろげない感覚がある場合は、周囲に愛を配りすぎているのかも。立て直し、自分軸に戻して。
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）行動や戦いの星・火星に続き、10月7日の満月に思考を司る水星も1つ前のエリアに入りました。満月では「こんなことをしたい」「あれが好き」といった高揚感もあったはずですが、一方で、つい、いい人になってしまういて座さんのこと、内心には複雑な感情もあった時期だと思います。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星がいて座にやってきます。さらに、10〜30日は水星が「逆行」するので、大忙しのモードです。5日の満月、8日の天王星の移動を経て、仕事でも、転職や異動が視野に入りそう。モヤモヤしているなら、新しい人間関係に飛び込むのも手。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)