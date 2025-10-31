¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¡õ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ë!? ¡Ö¤³¤ì¤Û¤É±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤²èÁü¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç»Ê¶µ¶è¤ÎÂè5Âå»Ê¶µ¤Î¥Û¥»¡¦¥ª¥é¥·¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤µ¤ó¤Ï10·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡Èµ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¡É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤²èÁü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖAI²èÁü¤«¤È¤ª¤â¤¿¤é¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ªÌÀ¸åÆü¡¢»³ËÜ¤Ç¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¿À¤Î¤´²Ã¸î¤ò¡×¡ÖÂçÃ«¤Ï¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤Ë¡¡¿»Æ©¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ì¥ª¶µ¹Ä¤Îµ§¤ê¤¬´ñÀ×Åª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¶µ²ñ¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à·Ç¤²¤ë¤Î¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÌîµå¤Î´ñÀ×¡É¡¡±ïµ¯ÎÉ¤¹¤®¤ÆÇÒ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªµ§¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ÍÍÆñ¤¤¡¡¾¡¤Á¤Þ¤¹¤ï¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë
¡ÖAI²èÁü¤«¤È¤ª¤â¤¿¡×¥´¥á¥¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖI asked Pope Leo in Rome this morning to pray for the @dodgers! Go, #Dodgers!¡Êº£Ä«¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¥ì¥ª¶µ¹Ä¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¹Ô¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºµÇ°¥¥ã¥Ã¥×¤ò¡¢Âè267Âå¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª14À¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥ª14À¤¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¼ê¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFocused on Game 6¡×31Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¡ÖFocused on Game 6¡Ê¥²¡¼¥à6¤Ë½¸Ãæ¡Ë¡×¡Ö#WorldSeries¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ê¹¥¤¤¤¤±ÇÁü¤ÇÈäÏª¡£³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)