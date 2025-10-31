¶ÀÌÌ¤Ë¥Ù¥ó¥¬¥é¤ò³ÎÇ§¡¢¸¦ËáºÞ¤«¡¡ÆàÎÉ¡¦ÉÙÍº´Ý»³¸ÅÊ¯¤Ç½ÐÅÚ
¡¡ÆàÎÉ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï31Æü¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î±ßÊ¯¡¦ÉÙÍº´Ý»³¸ÅÊ¯¡Ê4À¤µª¸åÈ¾¡¢Ä¾·ÂÌó109¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é½ÐÅÚ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ½¤È¤µ¤ì¤ë¼Ð±ï¿À½Ã¶À¤ÎÇËÊÒ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶ÀÌÌ¤òËá¤¤¤¿À×¤ËÀÖ¿§´éÎÁ¤Î¥Ù¥ó¥¬¥é¡Ê»À²½Å´¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥¬¥é¤ÏÎ³»Ò¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢ÃòÂ¤¸å¤ÎÁÆËá¤¤Ç¸¦ËáºÞ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌïÀ¸»þÂå¤Î°ËÅÔ¹ñ¤Î²¦Êè¤È¤µ¤ì¤ëÊ¿¸¶°äÀ×¡ÊÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô¡Ë¤ä¡¢Âç²¦Êè¤È¤µ¤ì¤ëºù°æÃã±±»³¸ÅÊ¯¡ÊÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¡Ë¤Î½ÐÅÚ¶À¤Ç¤âÀÖ¿§´éÎÁ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆàÎÉ»ÔËäÂ¢Ê¸²½ºâÄ´ºº¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂ¼À¥Î¦³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö¶À¤ÎÀ½ºîµ»½Ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶À¤ÎÇËÊÒ¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÊ¯ÄºÉô¤ÎËäÁò»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç½ÐÅÚ¡£Ä¹¤µÌó3¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢Àç¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤¬»Ä¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥³¡¼¥×¤Î´Ñ»¡¤Ç¡¢¸¦Ëá»þ¤Î¤¹¤êÀ×¤ä¡¢ÃòÂ¤»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÄ¾·Â0.1¥ß¥ê¤Û¤É¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ËÀÖ¤¤Êª¼Á¤ò³ÎÇ§¡£·Ö¸÷¥¨¥Ã¥¯¥¹ÀþÊ¬ÀÏ¤Ç¥Ù¥ó¥¬¥é¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£