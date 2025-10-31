大手キャリアで3ギガバイトを利用して「月7000円」を払っています。格安SIMで似たようなプランに切り替えるとどのくらい安くなりますか？

大手キャリアの料金はいくらくらい？

まずは、大手キャリアの一つであるA社の各プランと基本料金をご紹介します。基本料金は図表1の通りです。なお、割引などは適用していません。

図表1

プラン（仮称） 基本料金（月額） プランa ・～1ギガバイト：5698円（税込み）・1～3ギガバイト：6798円（税込み）・3ギガバイト～：8448円（税込み） プランb ・無制限：1万1748円（税込み） プランc ・～20ギガバイト：7898円（税込み）・20ギガバイト～：9570円（税込み） プランd ・～4ギガバイト：2750円（税込み）・～10ギガバイト：3850円（税込み）

図表1から、3ギガバイト利用する場合に最も安くなるプランは、4ギガバイトまでを指定できるプランdであることが分かります。

しかし、データの利用量が月によって大きく変わる場合は、金額が使用量に応じて変動するプランa・b・cなどを利用する可能性もあり、月に6000～8000円程度はかかるでしょう。

ただし、割引が適用されると3000円ほど安くなる場合もあります。また、プラン内容はデータ利用量以外の特典などもあるため、自分で比較する際は利用しているキャリアのプラン内容をよく確認しましょう。



格安SIMへの切り替えでいくらくらい安くなる？

格安SIMも、さまざまな種類があります。今回は、格安SIMを提供しているB社の基本料金を比較しましょう。B社のプラン別利用料金は、図表2の通りです。

図表2

プラン（仮称） 基本料金（月額） プラン1 ・1ギガバイト：1298円（税込み）・5ギガバイト：1518円（税込み）・10ギガバイト：1958円（税込み）・20ギガバイト：2178円（税込み）・50ギガバイト：2948円（税込み） プラン2 ・1ギガバイト：880円（税込み）・5ギガバイト：1265円（税込み）・10ギガバイト：1705円（税込み）・20ギガバイト：1925円（税込み）・50ギガバイト：2695円（税込み）

プラン1と2の違いは、データ通信と音声通話ができるか、データ通信のみ利用できるかという点です。

B社のプランで、3ギガバイトを利用できる最低料金のプランは1265円です。A社のプランdと比較しても、月額料金が1485円安くなります。また、7000円程度のプランから乗り換えると、6000円程度安くなるでしょう。ただし、A社のような割引はあまりありません。

プランに望むものによっては、A社のような大手キャリアのほうが向いているケースもあるため、料金以外の要素も比較して決めることが大切です。



格安SIMへ切り替えるときの注意点

元のキャリアから格安SIMに切り替えるタイミングで、一時的に回線がつながらなくなる場合があります。つながらない時間は通常数分～数十分程度ですが、深夜帯や混雑する時間などに切り替えた場合は数時間使えなくなる可能性もあります。

その時間は携帯電話を利用できないため、重要な連絡が来そうな時間に切り替えることは避けたほうがよいでしょう。

また、SIMカードが届いたあとの初期設定は自分で行う必要があるので、切り替える前に手順を確認しておきましょう。

さらに、格安SIMは大手キャリアの回線をレンタルして使用しています。そのため、借りている回線容量が少ない格安SIMの場合、利用者が多い時間帯に通信が込み合って速度が遅くなる可能性があるため注意が必要です。



3ギガバイトなら最大で6000円程度安くなる場合がある

今回のケースで大手キャリアと格安SIMの料金プランを比較すると、格安SIMのほうが1000～6000円ほど安くなるでしょう。ただし、格安SIMは大手キャリアのような割引がない場合もあるため、人によっては大手キャリアのほうが安くなる可能性もあります。

なお、格安SIMへ切り替えると、通信が遅くなったり切り替え時に携帯電話を使えなくなったりする可能性があるため注意が必要です。また、初期設定も自分で行う場合があるので、やり方を事前に調べておくとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー