¡Úµð¿Í¡ÛºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤é£´Áª¼ê¤ò¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£±£±·î£±£³Æü³«Ëë¡Ë¤Ë£²£°£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÆþÃÄ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤ò´Þ¤à£´Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡¢Åê¼ê¤Ï°éÀ®¤ÎÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ÈÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÍè·î£µÆü¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢£±£²·î£²£±Æü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï£³·î¤Ëº¸Íîì¹üîì¹üÀÞ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢º¸»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎ¤òÂ»½ý¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£²ÅÙ¤Î¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¹·î£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥×¥í½é¾º³Ê¡££¹·î£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£