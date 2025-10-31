「ミス立教」ファイナリスト、川崎華さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/10/31】「ミス立教コンテスト2025」エントリーNo.2の川崎華（かわさき・はな）さんのインタビュー。
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】
◆川崎華（かわさき・はな）さんプロフィール
学部／学年：社会学部2年
出身地：富山県
誕生日：10月8日
趣味：辛いものを食べること、散歩、ドラマ鑑賞
特技：ダンス
好きな食べ物：たこの唐揚げ
好きな言葉（座右の銘）：直感は自分だけのコンパス
最近ハマっていること：激辛お菓子探し
◆「ミス立教コンテスト2025」No.2川崎華さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
人見知りな性格を変えたいと思ったことと、大学生活で本気で何かに挑戦してみたかったからです。昔からミスコンに憧れがあり、勇気を出して応募しました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
トレンドキャッチ力。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
ストレスフリーに生きること！過度な食事制限はせず食べると決めた日は何でも好きなものを食べて、別の日に調節するように心がけています。そうすると心も体も調子が良い気がしています。
― 憧れの有名人はいますか？
佐々木希さん。
◆川崎華さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ミスコンの活動が始まってから、フォロワー数や反応といった目に見える数字に一喜一憂してしまい、自分の存在価値まで揺らいでしまうような気持ちになったことがありました。でも、数字だけを追いかけるのではなく、「自分らしく発信すること」に意識を向け直したことで心が軽くなり、活動そのものを楽しめるようになりました。結果として、自分を信じて続けることの大切さを実感できました。
◆川崎華さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
幼い頃からモデルに憧れがあり、芸能の世界に挑戦することが夢でした。今はモデルに限らず、「自分」という存在通じて多くの人に笑顔を届けられる活動がしたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、川崎さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
勇気を出して一歩踏み出すこと！私自身、ミスコンに出場するかどうかずっと迷っていましたが、挑戦してみたからこそ新しい景色に出会えました。悩んでいても一歩踏み出すことで絶対見える世界は変わってくると思います。
◆ミス・ミスター立教コンテスト2025開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】