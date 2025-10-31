「ミスター立教」ファイナリスト、中村匠吾さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/10/31】「ミスター立教コンテスト2025」エントリーNo.2の中村匠吾（なかむら・しょうご）さんのインタビュー。
学部／学年：経済学部／2年
出身地：大阪府
誕生日：5月7日
趣味：ドライブ！筋トレ！
特技：アメリカンフットボール
好きな食べ物：pizza
好きな言葉（座右の銘）：人生の主人公は自分
最近ハマっていること：写真を撮ることです！今まで、ほとんど写真を撮らなかったんですけど、この活動で写真をたくさん撮って頂く機会が増えて、思い出が形として残ることに気づいたので最近はよく写真を撮ります！
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
友達の紹介です！ 大学の友達が、夢も目標も無い僕の背中を押してくれました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
やると決めたら最後までやり切る！ 失敗してもポジティブ！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
最近、朝ジムで走ってから学校に行ってます！ 朝から運動してシャワー浴びた時に身体がスッキリするような気がします。
― 憧れの有名人はいますか？
ブラッド・ピットさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
僕は高校時代アメリカンフットボールをやっていたのですが、引退試合の直前に前十字靭帯断裂という大怪我をして1ヶ月半入院をしたことがあります。 手術をしてから1ヶ月くらいはベットから降りるのも一苦労で、もちろん最後の引退試合には出れず、受験勉強もあったので気が病みそうでした。そんな自分の楽しみは両親や友達が毎日お見舞いに来てくれて差し入れを持って来てくれる事でした！ 僕は全部自分で乗り越えようとしなくていいと思います！ どうしようも無いくらい困ってる時や苦しんでいる時に助けてくれるのはやっぱり家族や周りの友人だと僕は思います。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はまだ模索中です！ このコンテストに出場したのも、自分はこのまま大学生活を送っても何も残らないと思ったからです。今だからこそたくさんの挑戦をして、自分にしかできない道を見つけたいと考えています。 夢を探しているこの時間は、自分を成長させてくれる大切な時間だとも思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、中村さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕が思う夢を叶える秘訣は、『挑戦』です。
「挑戦」する時ってとても勇気がいるし、上手く行かなかったらどうしようって不安もあると思います。でも、挑戦しないことには何も始まりません。何事にも挑戦して、がむしゃらに努力する。 僕も大学に入って、ミスターコンに出るという大きな挑戦をする事を決めました。 正直めっちゃ大変だし嫌なこともあるけど、この挑戦は自分の人生において必ず役に立つと思って、毎日自分なりに努力してます。だから、悩んでるなら失敗しても良いからまず挑戦してみるのが良いと思います。
『人生の主人公は自分』最後に後悔しない選択をする事が重要だと思います！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】
