¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û·ª¸¶²ÂÍ´¤¬Âç²ñ½é¾¡Íø¡Ö¾¡Éé¤È»×¤¤£Ó¤â¥á¥¤¥Á¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£·²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£³£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼¾ÁöÏ©¤Î£·£Ò¡¢Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Î·ª¸¶²ÂÍ´¡Ê£²£·¡áÉÍ¾¾¡Ë¤ÏÁ°ÎØ¤òÉâ¤«¤»¤Ê¤¬¤é±ÔÈ¯¡£¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤Æ¨¤²¤ë¡£Æ»Ãæ¤Ï¹ÓÈøÁï¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤êº£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö£³ÆüÌÜ¤¬¾¡Éé¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¥á¥¤¥Á¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¡£Í½Áª£²Æü´Ö¤Ï£µ¡¢£³Ãå¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤Ë¤Ï£±Ãå¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö·Ã¤ß¤Î±«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ìËÜÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÉÍ¾¾¤ÎÁöÏ©¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁö¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤¤¤¤¡£±«¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¼êÁ°¤«¤é¤¤¤¤¡£À²¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÎý½¬¤Ç¾è¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¯¡×¤È´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡º£Àá¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡£¡Ö£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îý½¬¤â·ë¹½¤ä¤Ã¤¿¡££²ÆüÌÜ¤ÎÍ¼Îý¤Ç¤ä¤Ã¤È£Æ¤ÎÀÖ¥é¥ó¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³ÆüÌÜ¤ÎÄ«Îý¤Ç£°Âæ¤¬¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç´¶¤¸¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤â¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â·Ã¤ß¤ÎÀ²¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¥á¥¤¥Á¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÆÅÙ¤ÎÂ®¹¶¤Ç½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£