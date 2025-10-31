¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ë¬Ìä¤Ç·±¼¨¡ÖÈ¿¾Ê¤ÎÂ¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢¸áÁ°¤ÎÎý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤Ø·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïº£Ç¯¡¢È¿¾Ê¤ÎÂ¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë°ì·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÁª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ßÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤³¤Î½©¤ÎÎý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¹â¤¯Æ¹¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£