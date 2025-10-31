映画『（LOVE SONG）』で初共演！【森崎ウィン×向井康二（Snow Man）】が作品を通して伝えたい思いとは？
森崎ウィンと向井康二、今をトキメクふたりが映画『（LOVE SONG）』で初共演！そこで今回は、異なるフィールドで輝くふたりが作品を通して感じたこと、伝えたかったことをたっぷり語ってもらいました。撮影現場での様子や、今だからこそ伝えられる思いなど...。初共演で生まれた新たな関係性に目が離せない♡
ふたりの思い。
今伝えたいアツい気持ち
ふたりが信じる“愛のカタチ”と“伝えたい思い”。作品を通して感じたこと、伝えたかったことをたっぷり語ってもらいました。
――東京とタイを舞台にしたお話ですが、タイでの撮影はいかがでしたか？
向井康二（以下、向井）：「タイには3週間ちょっといたかな。海外での撮影は大変ではありましたよ、やっぱね」
森崎ウィン（以下、森崎）：「僕はすっごい楽しかったですね。正直タイ語は覚えて帰ってこれなかったんですけど、面白かったのは言葉が通じなくても、ものづくりにかける情熱とか思いって、伝わるし通じあえるんです。
監督や日本人スタッフと話すことはたくさんあるんだけど。
タイ人の照明部のスタッフさんとかとは、日に日に言葉を交わさずとも、雰囲気のつくり方を分かちあえていったというか、ここっていうタイミングでライトを当ててくれたり、なんか心がつながっていく感じがすごいよくて。
『この現場で別の物語の映画つくれるじゃん！』って思うくらいほんとに素敵な瞬間が多かったですね」
向井：「現地のスタッフの方たちはすごい愛もあるしね。本当一緒につくってる感じがあって。短い時間だったけど3週間以上の中身の濃い時間でしたね」
――映画のなかで「言えなかった気持ち」がテーマでもありますが、今だからこそ相手に伝えたいことは？
向井：「ウィン君、虫食べたよね？（笑）」
森崎：「そうだ！映画のとあるシーンで、俺が虫を食べるシーンがあって。
ほんとに虫が苦手だから、ここだけの話、口に入れるか入れないかくらいでカットがかかる予定だったのに、康ちゃんが本当に口のなかに入れてきて。監督も全然カットかけなくて！
正直ですよ、そのシーンが使われるのは数秒なのに、全然終わらなかった！あれは正直嫌でしたね（笑）！」
向井：「あそこはもう康二だったかもしれないですね（笑）。でもおかげでいいシーンが、いい感じのラブラブシーンが撮れたじゃない！」
――この映画を通して伝えたいことは？
森崎：「今回は恋愛がテーマの映画なんですが、この作品をやって改めて感じたんですけど、誰かを思い続けること、なにかひとつのことを追いかけ続けることってすごいなって。
思い続けたり継続し続けると、ふとしたところでつながったり、実になることがある。奇跡はあるんだなって思いました。……なんか言葉にするのが難しいんですけど」
向井：「いろんな恋愛の種類があるけど、今回は僕たちふたりのピュアラブストーリーなんです。
王道なラブストーリーのシーンがいっぱいあったり、タイならではの世界観がたっぷりで、日本映画にはない画を楽しんでいただけます。
僕が伝えたいことはね、好きな人がいたとして、『好き』って言うことってカロリーがいるじゃない？本当は好きって言うだけで、丸くおさまることなのに、なかなか言えない。
『ごめん』もそうだけどね。そういうことで悩んでる人っていっぱいいると思う。
『好きな人いるけど、これ言ったら……』とか、仕事もそうで『これ失敗したけど、言えないよな、隠しちゃおうかな』とかさ。ちょっとしたこと。
なんかそういうひと言を勇気を出して言うだけで、もっと世界は変わるし広がるよ。少しの勇気を持つだけで、世界ってスムーズに進むんじゃないかな。
家族でもいいし、カップルでも、ケンカした友だちでもいい。恋愛以外のところでも、誰かの背中を押せる映画になればいいなと思います。あとはタイに行きたくなるような映画ですね！」
森崎：「すごい……以下同文デス！（笑）」
映画『（LOVE SONG）』
10月31日（金）公開
バンコク勤務を命じられた研究員・ソウタ（森崎）は、初恋の人・カイ（向井）と再会する。未完成のラブソングがふたりを再びつなぐ、両片思いのピュアラブストーリー。
森崎ウィン
もりさき・うぃん●1990年8月20日生まれ、ミャンマー出身。映画『レディ・プレイヤー1』でハリウッドデビューを果たし、大河ドラマ『どうする家康』やミュージカル『SPY×FAMILY』など話題作に多数出演。
向井康二
むかい・こうじ●1994年6月21日生まれ、奈良県出身。タイと日本にルーツを持つ。Snow Manのメンバー。ドラマ『マウンテンドクター』、『特捜9』シリーズなどで俳優としても活躍。バラエティにもひっぱりだこ。
