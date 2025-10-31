元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀、料理研究家のリュウジ氏が３１日、都内で行われた「１１月１日は本格焼酎と泡盛の日『進化する伝統』本格焼酎と泡盛フェア」に登壇した。

大の本格焼酎好きの柏木は「グループ時代からお酒、特に焼酎が好きだったんですけど、グループ時代は若い子もいるのであんまりお酒の話をできてなかった」と黒糖焼酎のソーダ割りをごくり。好きな焼酎について「地元が鹿児島なので芋」と明かし、「特に、だいやめが好き。おうちにもストックしてます。一番はソーダ割りが好きなんですが、寒くなってきたので、そろそろお湯割りにしたいなと」と笑顔を見せた。

焼酎を好きになったきっかけについて「父親が毎日おうちで焼酎を飲んでいた。私が覚えてる父の記憶はそれしかないぐらい（笑）その父が一番幸せそうで。大人になったら飲んでみたいと思っていた」。成人して初めて焼酎を飲んだ時の記憶を「二十歳の時は正直まだ芋焼酎の良さを分かっていなかった」と振り返りつつ、「今は絶対焼酎です」と話した。

家で飲むときの酒器のこだわりについて「私はファンの方のプレゼントで酒器をもらうことが多くて、今日は誰々さんので、今日は誰々さんので、って感じで毎日違うのを使ってます」と答えた。