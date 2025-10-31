年齢を重ねてこそ円熟味を増す「美熟女」──今やひとつのジャンルと認識されて久しいが、その言葉の起源を正確に知る者は少ない。アダルトメディア評論家の安田理央氏が説明する。

「『熟女』という言葉の原型は、1970年頃から45〜65歳の女性を指して『熟年』という言葉が使われ始めたのがきっかけだと考えられます。それ以前に遡れば、戦後間もない頃から『人妻もの』は人気でしたが、今とは異なり人妻役は非常に若く、『熟女』という言葉もなかった。1970年代に隆盛を極める日活ロマンポルノや成人向け雑誌でも、出役の多くは20代。現代の感覚からすれば若かったと言えます」（安田氏、以下同）

ロマンポルノや成人向け雑誌に「熟年」が登場すると、本誌『週刊ポスト』でも1980年に「熟女」という語を使った特集を掲載している。「熟女」という言葉を決定的に広めたのは、1983年に当時43歳の五月みどりがリリースした『熟女B』だ。中森明菜のヒット曲『少女A』に対抗したタイトルは話題を呼んだ。

「美熟女」の概念を確立させた女優

1990年には〈母と息子が、兄と妹が、禁断の愛に燃えあがる！〉と謳ったAV作品『おふくろさんよ！』（ビッグモーカル）が異例のヒットを飛ばし、熟女AVの嚆矢となる。1992年には初の熟女専門誌『熟女クラブ』（三和出版）の創刊を機に、類似の専門誌が次々に発刊された。

「この頃から『熟女』の盛り上がりを予感させるものの、あくまでマニア向けの需要がメインで、大衆に広く受け入れられるものではありませんでした」

同時期、1990年代にはヘアヌード写真集のブームが訪れていた。そこに松尾嘉代や樋口可南子をはじめとする"熟女芸能人"が参戦したことが「熟女ブームが広く受け入れられる素地となった」と安田氏は考察する。その波はAV業界にも波及した。

「川奈まり子さんの登場はエポックメイキングな出来事でした。1999年に発売された『義母〜まり子34歳〜』（ソフト・オン・デマンド）が、熟女ジャンルにおける初の単体作品として大ヒットしました。知的で整った美貌を持つ川奈はカリスマ的な地位を築き、AV業界に『美熟女』という概念を確立させました」

2003年には初の熟女専門AVメーカー「マドンナ」が設立され、美熟女ブームが本格化した。

「熟女女優は寿命が長いのが特徴です。ブームの当初から活躍する風間ゆみや友田真希をはじめ、20年以上のキャリアを持つベテラン女優は多く、40代、50代となった今も第一線で活躍しています。彼女たちの存在が美熟女の年齢のレンジを押し広げたと言えるでしょう」

生き残りをかける「熟女雑誌」の矜持

AV界の美熟女ブームは雑誌界にも広がった。1992年創刊の『熟女クラブ』が主だった市場に、司書房が『人妻熟女報告』を、英知出版が『熱烈熟女画報』を創刊して参画。2006年には、ぶんか社の『PENTHOUSE JAPANスペシャル』が、総合エロ雑誌から熟女・人妻専門誌へと路線を変更した。

「撮り下ろし系の熟女雑誌の全盛期は2000年代で、数多くの老舗雑誌が熟女雑誌へと看板を架け替えた。成人雑誌の5割強が、熟女・人妻をメインに据えるようになりました」

しかし、2018〜2019年頃には市場が急激に縮小。雑誌界に冬の時代が到来し、現在に至る。そんな逆風に対し、2010年創刊の熟女雑誌『花と蜜』は動画配信にも注力して生き残りをかける。同誌編集部の玉田徹男氏が説明する。

「現在は毎号1万部の発行に加えて、毎週1人のペースで成人向け動画を配信しています」（玉田氏、以下同）

同誌に登場するのは美熟女ではなく、体のシワやたるみをありのままに映し出した等身大の熟女だ。

「当初からどこにでもいそうな主婦のリアルな描写を追求してきました。読者と同年代の女性が高齢化しても、興味は変わらないというのは15年発行し続けて確信しています。今後も根強いニーズに応えていきたい」

