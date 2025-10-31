¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û£±£µ£¶Æü´Ö¤Î¡ÉÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬»ÔÌò½êÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¡ÊÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¡Ë
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿°ËÅì»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤ò¡¢¿ô¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿°ËÆ£·°Ê¿¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬°ËÅì»ÔÌò½êÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç10²ó°Ê¾å¡¢°ËÅì»Ô¤Ç¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10²ó°Ê¾å¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÅú¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¡¢º£Æü¤³¤½¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ¸À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÂç¤¤¯»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¡¢²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÉûµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿ÀÄÌÚ·ÉÇî¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î156Æü´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë»ÔÄ¹¤Î¸¢ÎÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÃ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤â²¿¤â¤«¤âºÇÃ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤¿¤À¡¢Ã£À®´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ£À®¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤³¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î5¥ö·î´Ö¤ò´ÊÃ±¤ËÁí³ç¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë³ØÎò¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶Ë¤á¤ÆÉÔ²Ä²ò¤ÊÊÛÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆµÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¡¢»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬¤½¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÉûµÄÄ¹¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢µÄ²ñ¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¤ä¤êÊý¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®Íê´Ø·¸¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÂà¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
50Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ð¼¨¡¢14Æü¡ÊÆü¡ËÅê³«É¼¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÌÚ¤µ¤ó¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤³¤Î»ÔÄ¹Áª¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£Daiichi-TV¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÁ°»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¹õÄÚ¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀÐÅç¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß·Ð±Ä¤Î´äÞ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤³¤Î4¿Í¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¡¢³§ÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î4¿Í¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾®ÌîÃ£ÌéÁ°»ÔÄ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡¢½ÐÇÏ°Ê¹ß¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÌÀ¸À¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¹Í¤¨¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®ÌîÁ°»ÔÄ¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¼«¿È¤Î¤´·èÃÇ¤È¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ÔµÄÁª¤â20¿Í¤ÎÏÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ30¿Í¡¢º£²ó¤âº£¤Î¤È¤³¤í6¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢º£²ó¤ÏÀ¯ºöÏÀÁè¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
»ÔÄ¹Áª¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¤ÎÊý¡¹¤¬²¿¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁªµóÀï¤òÄÌ¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²óÎ×»þ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤â²þ¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ËÅì»Ô¤Î»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î»ÔÀ¯¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á°²ó¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬ÅöÁª¤ò¤·¤¿5·î¤Î»ÔÄ¹Áªµó¡£¾®Ìî»ÔÄ¹¡¢¸½¿¦¤Î»ÔÄ¹¤òÇË¤Ã¤Æ¤Î¿·¿Í»ÔÄ¹¤ÎÅöÁª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤ÈÁêÅöÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¤¬ÅöÁª¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î5·î¤ÎÁªµó¤ÎÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë°ìÃ¶Ìá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÑÀª¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Îº£¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤Ïº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÄºÉ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¡¢Îã¤¨¤Ð²ð¸î¤Ë80²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢¤´¤ß¤ÎÁÝ½ü¤Ë10²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ô¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ëº£¡¢Ì¾¾è¤ê¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀµÄ¾¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸õÊä¤Ï2¡¢3¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ3¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÑÀª¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÔÀ¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ÏºÇÄã¸Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¤³¤ÎÊÄºÉ´¶¤ÎÂÇ¤ÁÇË¤ëÊýË¡¤ò¤É¤¦½Ð¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
