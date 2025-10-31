ハロウィーン当日の夜となりました。あいにくの雨となっていますが、東京・渋谷駅前の現在の様子をお伝えします。

仮装している人はチラホラといる程度ですが、皆さん傘をさしているので、人の数以上に混雑して見えます。

渋谷区によりますと、歩行者の通行を制限している場所についても、人がすれ違うスペースをしっかりと確保できるように混雑状況によって規制範囲を調整することも臨機応変に検討するということです。

先ほど、仮装して街に来た人にお話を聞きました。

ドラえもんの仮装

「（Q.ご年代をご伺いしても？）48です。毎年この格好です。10年くらいこの格好で渋谷ハロウィーンに来ています。（Q.この天候いかがですか？）心配ですね、メイク落ちが…」

警視庁は現在、スクランブル交差点から宮益坂下の交差点までを通行止めにしているほか、警察官数百人態勢で警備にあたっています。

ハロウィーン当日が雨となった分、あすからの3連休はどうなるのか。区の担当者は「例年であれば翌日はいつもの渋谷に戻る。情報収集に努めたい」としています。