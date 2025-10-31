【銀座コージーコーナー】2025年クリスマス限定スイーツギフト登場！
銀座コージーコーナーから、2025年11月1日(土)より全国の店舗とオンラインショップで、クリスマス限定スイーツギフトが登場します！サンタ村の賑やかな雰囲気を感じられるパッケージに、マドレーヌやクッキーがアソートされた3種類のギフトセットが登場。イラストレーターいわにしまゆみさんが描き下ろしたサンタさんたちが表現されたパッケージは、見ているだけで気分が温かくなるデザインです。
サンタ村のかわいいデザインに心が温まる
今年の銀座コージーコーナーのクリスマスギフトは、イラストレーターいわにしまゆみさんによるサンタ村のデザインが特徴的。
ボックスには、サンタさんやトナカイ、スノーマンが描かれ、見ているだけでワクワクする気分に。
クリスマスの雰囲気を盛り上げるアートと、マドレーヌやクッキーの美味しさが絶妙にマッチしています。クリスマスのプレゼントとして大切な人へ贈るのにぴったりです♪
人気の焼菓子をアソートしたギフトセット
クリスマス サンタ&くつした（6個入）
裏面
クリスマス サンタ&トナカイ（6個入）
裏面
クリスマス サンタ村ハウス（10個入）
ボックスを開いた状態
ギフトセットには、人気の焼き菓子であるマドレーヌやクッキーがアソートされており、いずれもクリスマス限定のデザインにぴったりの味わいです。
特に、「サンタ&くつした」や「サンタ&トナカイ」など、サンタさんたちが描かれたボックスは、可愛らしさ満点！
また、「サンタ村ハウス」では、サンタさんのおうちをイメージしたボックスを開けると、プレゼントの準備をしているサンタさんたちが現れ、まるで絵本の世界にいるような気分に♪
クリスマス気分を盛り上げる限定スイーツギフト
これらのクリスマスギフトは、見た目だけでなく味にもこだわりが詰まっています。クッキーとマドレーヌの絶妙な組み合わせは、お茶の時間やおやつにも最適。
また、プレゼントにも喜ばれるアイテムなので、家族や友達への贈り物にもぴったり。
クリスマスの特別なひとときを、銀座コージーコーナーのスイーツギフトで、さらに楽しく、心温まる時間にしてみませんか？♪
心温まるクリスマスを、銀座コージーコーナーで
2025年11月1日から全国で販売が開始される、銀座コージーコーナーのクリスマス限定スイーツギフトは、サンタ村の賑やかな雰囲気を楽しめるデザインが特徴です。
サンタさんやトナカイが描かれたボックスには、マドレーヌやクッキーがアソートされており、見た目も美味しさも満点。
贈り物にも自分へのご褒美にも最適な、クリスマスを彩るアイテムです。ぜひ、銀座コージーコーナーのスイーツを楽しんでください♪